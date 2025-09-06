「DEEBOT」（ディーボット） シリーズなどで知られる掃除機メーカーのECOVACS（エコバックス）が、ドイツ・ベルリンで開催中の展示会「IFA 2025」で新しいロボット掃除機「DEEBOT X11 OmniCyclone」を発表し、日本でも予約販売を開始しました。事前に「全方位で進化を遂げたX」と予告があったように、現行の国内最上位モデル「DEEBOT X8 PRO OMNI」と比べ各機能が向上しています。グローバルではDEEBOT X11シリーズとして登場。中