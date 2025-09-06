ドジャースは５日（日本時間６日）の敵地オリオールズに１―２でサヨナラ負けを喫した。「１番投手兼ＤＨ」で急きょ先発登板した大谷翔平投手（３１）は３回２／３を投げ３安打無失点５奪三振と好投。だが９回二死から守護神のタナ―・スコット投手（３１）がサヨナラ弾を浴び、チームは４連敗となった。９回に登板したスコットはリベラ、ビーバーズから２者連続空振り三振を奪ったが、「８番・捕手」のバサロに２号サヨナラ本