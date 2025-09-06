インドのモディ首相が来日し、石破茂首相と2025年8月29日に首脳会談を行った。会談では、市場拡大が見込まれるインドの成長を日本が取り込むため、安全保障や経済、人的交流など幅広い分野で両国が協力の強化を確認した。インドの人口は14億人を超え、2023年に中国を抜き世界1位となった大市場である。インドメーカーもスズキが得意な小型車を研究日本とインドにとって、経済分野で最も重要な産業が自動車である。人口世界一、巨大