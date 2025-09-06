◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンドイタリア−キューバ（６日・沖縄セルラー那覇）「キューバの至宝」として巨人で２年間プレーしたフレデリク・セペダ外野手（４５）を父に持つセペダ・エチェメンディアフレデリッチ外野手がＵ−１８キューバ代表の一員として来日中だ。父と同じ両打ちで、この日のイタリア戦では「８番・中堅」でスタメン出場し、２回先頭