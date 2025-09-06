◆パ・リーグオリックス―日本ハム（６日・京セラドーム大阪）オリックス・麦谷祐介外野手が「９番・中堅」で先発したが、６回の守備からベンチに退いた。３回２死、日本ハム先発・加藤貴の２球目を中前へ運び、快速を飛ばして二塁へ到達。しかし、勢いよくスライディングした際に左膝を痛めたとみられ、その場でうずくまった。治療を終え、一度はプレーを再開したものの、その後は打席に立つことなく交代。球団は「左膝付