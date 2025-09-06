Ｊ１町田は６日、東京・町田市内で公開練習を行った。ボール回し、５対５のシュートゲームなどの練習を１時間ほど行った。真夏の５連戦の最後となった８月３１日の川崎戦（３●５）では、３得点を奪うも敗北。リーグ戦では１０試合ぶり、公式戦では１４試合ぶりの敗北となった。後半戦以降の９試合で３失点のみだった守備陣も崩れ、昨年のルヴァン杯準々決勝第１戦（０●５）で新潟に惨敗した試合以来の５失点。リーグ戦では、