俳優の藤井直樹、関西ジュニアの岡粼彪太郎が６日、大阪松竹座で開幕した舞台「あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜」（１４日まで）の取材会に、野球監修の今成亮太氏と出席した。今成氏は２人の成長に「最初はすごく心配しました。でも、形になって強さが出てきたり、投げる形も良くなって躍動感がすごい出てきています」と太鼓判をおした。関西では阪神タイガースの優勝マジックが３となり、大阪・道頓堀周