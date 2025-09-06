小3の娘を持つ主婦が、小学校のPTA役員を引き受けることに。しかし、女性を見下した発言を繰り返す男性と広報担当になってしまった。自らの職業自慢と忙しさをアピールする男性は、広報の仕事をやろうとしないばかりか、とんでもない行動に出てきて…！■邪魔？ 失礼な男とPTAでタッグ!?娘の通う小学校でPTAの役員を引き受けたみかは、緊張しながらも初めての役員会に参加しました。そこで出会ったのは田中という、不躾で怖そうな