※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との関係を疑われ、夫婦関係に亀裂が入ります。しかし、実際に裏切っていたのは藤枝と芹であることが、芹の夫・蓮斗によって明らかになります。藤枝の妻にだけはバレないように…という芹の思惑とは裏腹に、社内に噂は瞬く間に広がり、ついには藤枝の妻にも知られてしまいます。裏切りを知った妻は激怒し、