タレントの東原亜希（42）が5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。運動を始めたきっかけを明かした。この日は「40代の楽しみ方」をテーマにトーク。40代に入ってから運動を始めるようになった東原は、そのきっかけとして「単純に、子供に迷惑をかけてはいけないと思った」と語った。東原は09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の女児を出産。「4回出産してるとさ、足がしびれるようになってきた」と体の変化を明か