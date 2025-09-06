日本代表は現地９月６日、アメリカのオークランドでメキシコ代表と親善試合を戦う。５日、会場となるオークランド・コロシアムで行われた前日会見に森保一監督が登壇。2014年７月から15年２月まで日本代表を指揮した、メキシコ代表のハビエル・アギーレ監督に言及した。八百長関与の疑いで日本代表監督を契約解除となったメキシコ人指揮官について、森保監督は「アギーレさんはいい監督だと思いますし、世界的に見ても名将。