9月3日、お笑いトリオ・ジェラードンのアタック西本が『キングオブコント2025』（TBS系）準決勝をケガにより辞退すると、番組公式Xを通じて発表した。期待を集めていた準決勝の舞台を前に、無念のリタイアとなった。西本は2日、自身のXを更新。車椅子に乗った姿を添え《ネタ中に肉離れを起こしてしまいました迷惑かけます!》と投稿。フォロワーからは心配の声が広がり、舞台復帰の時期に注目が集まっていた。「この投稿に反応