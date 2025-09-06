◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2025年9月6日京セラD）オリックスのドラフト1位・麦谷祐介外野手（23）が、途中交代を強いられた。3回2死で迎えた第一打席で、日本ハム・加藤貴から中堅右へ二塁打を記録。だが、二塁へスライディングした際に左膝付近を痛めた模様で、一度はトレーナーと安達コーチに両肩を抱えられながらベンチ裏へと引き上げた。その後治療を経て一度は出場を続行し、広岡の適時二塁打で同点の生