◇パ・リーグ日本ハム―オリックス（2025年9月6日京セラD）日本ハム・清宮幸太郎内野手（26）に痛恨の走塁ミスが出た。1―1の6回1死一、二塁の場面。野村の大飛球が右翼へ飛んだが、フェンス際で杉本が好補。飛び出していた二塁走者の清宮幸は戻り切れず、併殺となった。タイミングは微妙で、清宮幸はベンチにリクエストを求めるような視線を送ったが、立ち上がった新庄監督は球審に投手交代を告げただけだった。前