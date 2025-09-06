［ペットライフ交遊録］小林まさみさん＜３＞ラブラドルレトリバーの「ヴァトン」（メス、８歳）は、盲導犬候補の子犬を産む繁殖犬として、出産を３回経験しました。予定日の２週間前までは我が家で世話をし、それから静岡県にある盲導犬協会の施設で出産します。最初はドキドキしました。生まれたら協会から連絡があるのですが、予定日になってもなかなか電話がかかってきません。だいぶたってから「帝王切開になりました」