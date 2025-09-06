二階堂ふみ（30）が6日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた広瀬すず（27）主演の日英合作映画「遠い山なみの光」（石川慶監督）公開記念舞台あいさつに登壇。お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と8月10日に結婚を発表してから約1カ月で初の公の場となった。二階堂はフォトセッション後の降壇時に「二階堂さん、結婚おめでとうございます！！」と、取材陣から2回、声をかけられたが、応じずに静かにその場