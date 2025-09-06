白い服の男が植木鉢を車に積み逃走群馬・館林市で8月22日午前3時過ぎ、防犯カメラが犯行の一部始終を捉えた。映っていたのは、店の植物を持ち去るドロボーの姿だ。被害にあった店のオーナー：とりあえず返してくれってことですよね。未明のコインランドリーに1台の車が現れた。運転席から白い服を着た人物が降りてくると、手ぶらで店内に入っていく。洗濯を始めるそぶりもなく、店内をウロウロ。そしてイスに腰掛けたかと思いきや