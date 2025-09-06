俳優山田裕貴（34）が、5日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。髪形について語った。MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が「作品がなく、例えば結構長く空いた場合、髪形こういうのやりたいなとか」と質問。山田は「日本人＝黒髪みたいな、そんなカテゴライズに俺、閉じ込められてていいの？って思っちゃうタイプで。銀色にしたいんですよ、ずっと銀色にしたいんですけど。白銀…僕は、白銀って呼んでるんですけど