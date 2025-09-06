明日7日(日)は、西日本から東日本を中心に猛烈な暑さになるでしょう。最高気温が35℃以上の猛暑日が今日6日(土)より増え、東京都心も4日ぶりに35℃の予想です。熱中症に警戒してください。今日6日は西日本を中心に危険な暑さ台風一過となった今日6日(土)は、全国の広い範囲で晴れて、9月とは思えないような強い日差しが照り付けました。たっぷりの日差しと真夏と同じくらいの暑い空気に覆われて、西日本を中心に気温が上昇しました