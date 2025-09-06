高級タワーマンションが人気を博し、都市のスカイラインを彩る。その中には大手デベロッパーなどが「老人ホーム」として建設したものも増加しているという。戸建てに住む高齢者を狙った闇バイトなどの犯罪が増えるなかで、セキュリティがより強固なタワマン型の高級老人ホームは、理にかなった選択といえるだろう。【写真から考える】「見せかけの高級感」？ホテルのように綺麗な内装の介護施設オラガ総研代表取締役の牧野知弘