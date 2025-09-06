◆第７０回京成杯オータムハンデ・Ｇ３（９月６日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）サマーマイルシリーズ最終戦のハンデ重賞は１６頭立てで行われ、木幡巧也騎手が騎乗した１３番人気でハンデ５２キロのホウオウラスカーズ（牝７歳、美浦・高木登厩舎、父ディープインパクト）が直線で内から鋭く突き抜けて重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは１分３１秒３。２着に１１番人気のドロップオブライト（松若風馬騎手）、３着に