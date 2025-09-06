俳優の藤井直樹、関西ジュニアの岡粼彪太郎が６日、大阪松竹座で開幕した舞台「あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜」（１４日まで）の取材会に出席した。コロナ禍で甲子園出場の夢を絶たれた元球児の大学生（藤井）が、令和７年から太平洋戦争中の昭和１７年にタイムスリップし、当時の球児たちと共に苦境を乗り越えながら“幻の甲子園”出場を目指す姿を描き出す。主人公の令和の大学生・森下令児を演じた藤