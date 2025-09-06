杭州蕭山国際空港のターミナルビル。（資料写真、杭州＝新華社配信）【新華社杭州9月6日】中国浙江省杭州市の杭州蕭山国際空港を7〜8月に離着陸した国際・地域線旅客便は前年同期比6.8％増の5560便で、1日平均90便に上った。旅客数は8.8％増の95万4300人で、1日平均1万5400人となった。杭州税関が明らかにした。大手旅行サイトのデータによると、中国人旅行者の海外ビザ代理申請件数はこの夏、前年から2桁伸び、過去3年で最多