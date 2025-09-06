モデルでタレントの藤田ニコルが9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に登場。白を基調とした衣装に大きなハートが目を引くガーリーな衣装でファンを魅了した。【映像】藤田ニコルのランウェイ姿「1st FASHION SHOW STAGE」ステージのトップバッターとして登場した藤田。全身白色のコーデで、ファーの帽子に、前面と背面に大きな赤いハ