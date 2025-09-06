１４日に名古屋市のＩＧアリーナで行われる世界ボクシング機構（ＷＢＯ）バンタム級タイトルマッチで、王者の武居由樹（大橋）に挑戦する同級１位のクリスチャン・メディナ（メキシコ）が６日、東京都内のジムで練習を公開した。シャドーボクシング、ミット打ちなどを披露。ミット打ちでは、鋭い左フックや右ストレートなどを放ち、順調な調整ぶりを感じさせた。２０２３年８月に日本の西田凌佑（りょうすけ）（六島）と対戦