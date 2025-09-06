お笑いトリオ、パンサーの尾形貴弘（48）が6日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に出演。所属の吉本興業に借金して購入した新居について言及した。尾形は4日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜午後10時）で、前の家を売却した上で6000万円の借金をしてマイホームを建てたと明かして話題になっていた。尾形は「まず1件建て売りで買ったんですけど。3週間ぐらいで決めて。俺1件