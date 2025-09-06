歌手和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。リスナーからの投稿で8日未明に皆既月食があることを知り、興味はあるものの「見られるかなぁ」と不安を口にした。番組でリスナーからの「日曜から昇ってくる満月が、日付の変わった月曜日の未明から皆既月食になるんですってねー」との投稿が紹介された。和田は「明日の日曜日ですか」と相づちを打って「へ