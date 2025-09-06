演歌歌手多岐川舞子（55）が6日、自身のブログを更新。肺炎のため、4日に82歳で亡くなった歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）への思いをつづった。多岐川は「橋幸夫さんの悲しい訃報…。2023年の3月、番組収録後に記念にとお願いして撮って頂いた私のお宝写真です」とつづり、橋さんとのツーショット写真を投稿した。続けて「いつお会いしても優しくニコニコと話しかけて下さる素敵な大先輩でした。父と