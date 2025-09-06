◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（６日・バンテリンドーム）３点を追う巨人が４回に反撃。中日の先発・高橋宏斗投手から２点を挙げた。先頭の吉川尚輝内野手が四球を選んで出塁。代打・三塚琉生外野手は空振り三振に倒れたが、丸佳浩外野手がファウルで粘った１１球目を左中間二塁打にして、一塁から吉川が生還し２点目。さらにキャベッジ外野手が空振り三振での２死二塁から、泉口友汰内野手が１７試合連続ヒットとなる