お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）と富澤たけし（51）が6日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演した。この日は、ヤクルト・高津臣吾監督が今季限りで退任することが話題に。富澤が「シーズン中にこういうの発表しちゃうって不思議だなと思う」と話すと、伊達も「何かやる気なくすよね」と同調。富澤は「やる気なくすよね。これから勝ってもどうせ俺辞