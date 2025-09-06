サマーマイルシリーズの最終戦となるG3「京成杯AH」は単勝12番人気の伏兵ホウオウラスカーズ（牝7＝高木、父ディープインパクト）がゴール前で最内を突いて抜け出し1着。2020年11月1日のデビューから32走目で重賞初制覇となった。鞍上の木幡巧也（29）は2020年のダイヤモンドS（ミライヘノツバサ）以来の重賞3勝目。管理する高木登師（60）は昨年のJ・G1中山大障害（ニシノデイジー）以来となる通算11回目の重賞勝ち。2着に1