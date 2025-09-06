◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯第２日（６日、関空アイスアリーナ）アイスダンスのリズムダンスが行われ、吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は６２・８１点だった。一番滑走で終え、森田は「初めて日本で開催されるチャレンジャーシリーズ、アイスダンスの一番滑走でプレッシャーも多少あったけど、自分たちの演技をやりきることが目標だった。楽しんで滑りきることができた」と振り返