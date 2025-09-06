京都市やＪＲ西日本などは、下京区の京都駅構内や連絡通路などに乗り換えを案内するカラフルなサインシールを今月下旬にも整備する。京都駅には複数の公共交通機関が乗り入れし、観光客らからは「乗り換えがわかりにくい」といった声が上がる。観光シーズンを前に、関係機関で連携しておもてなしの態勢を整える。（山田珠琳）京都駅はＪＲ、近鉄、市営地下鉄と複数の路線が乗り入れるターミナル駅。市によると、１日平均約７０