WBOバンタム級タイトル戦で武居由樹に挑むクリスチャン・メディナ＝6日、東京都新宿区世界ボクシング機構（WBO）バンタム級タイトルマッチ（14日・IGアリーナ）で王者の武居由樹（大橋）に挑む同級1位のクリスチャン・メディナ（メキシコ）が6日、東京都内で練習を公開し「このために3カ月練習してきた。必ず世界チャンピオンになる」と王座奪取へ意気込んだ。2023年に国際ボクシング連盟（IBF）同級挑戦者決定戦で西田凌佑（