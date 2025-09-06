7月24日に死去したハルク・ホーガンさん（享年71）のスキャンダルを題材にした12日公開予定のドキュメンタリー映画「ビデオ・キル・ザ・ラジオ・スター：ハルク・ホーガン・セックステープ・スキャンダルの知られざる真実」を巡り、米フロリダ州タンパの連邦地方裁判所の判事がセックステープの使用を差し止める仮処分命令を下した。ホーガンさんの息子で遺産管理団体の代理人を務めるニック氏が、公開の差し止めを求めて、公開予