◇プロ野球セ・リーグ 中日-巨人(6日、バンテリンドーム)巨人・泉口友汰選手が連続試合安打を「17」に伸ばしました。試合前の時点でセ・リーグの打率トップ&唯一の3割を記録していた泉口選手。この試合では第1、第2打席ともにセカンドゴロに倒れていましたが、2点ビハインドの4回、2アウト2塁で第3打席を迎えます。カウント2-1からの4球目、中日先発・郄橋宏斗投手が投じたスプリットをライト線へはじき返し、泉口選手は