6日に行われている秋篠宮家の長男・悠仁さまの「成年式」の模様をお伝えします。午前中は、皇居・宮殿で「加冠の儀」が行われましたが、午後2時からはもうひとつの重要な儀式「朝見の儀」が行われました。日本テレビ客員解説員の井上茂男さんとお伝えします。◇改めて、6日に行われている悠仁さまの成年式の儀式・行事ですが、このようになっています。【6日の行事一覧】「冠を賜うの儀」「加冠の儀」「賢所皇霊殿神