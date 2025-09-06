ピーターこと、歌手で俳優の池畑慎之介が6日、自身のブログを更新。肺炎のため、4日に82歳で亡くなった歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）との思い出をつづった。池畑は「橋幸夫先輩が、お亡くなりになりました。何を隠そう、デビューしたのは、橋幸夫さんの個人事務所『ワールドプロモーション』から、1969年10月1日に、CBSレコード『夜と朝のあいだに』でした。ピーをスカウトしたのは、橋さんのマネー