9月6日、中山競馬場で行われた11R・京成杯オータムハンデキャップ（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝1600m）は、木幡巧也騎乗の13番人気、ホウオウラスカーズ（牝7・美浦・高木登）が勝利した。3/4馬身差の2着に11番人気のドロップオブライト（牝6・栗東・福永祐一）、3着に2番人気のコントラポスト（牡5・美浦・菊沢隆徳）が入った。勝ちタイムは1:31.3（良）。1番人気で戸崎圭太騎乗、エリカエクスプレス（牝3・栗東・杉山晴紀