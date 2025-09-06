9月6日、札幌競馬場で行われた11R・札幌2歳ステークス（G3・2歳オープン・芝1800m）は、池添謙一騎乗の1番人気、ショウナンガルフ（牡2・栗東・須貝尚介）が勝利した。クビ差の2着に10番人気のジーネキング（牡2・美浦・斎藤誠）、3着に4番人気のスマートプリエール（牝2・栗東・大久保龍志）が入った。勝ちタイムは1:50.6（良）。2番人気で菱田裕二騎乗、アーレムアレス（牡2・栗東・橋口慎介）は、4着敗退。【新馬/函館5R】2