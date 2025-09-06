【モデルプレス＝2025/09/06】元HKT48で女優の矢吹奈子が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。【写真】矢吹奈子、スラリ美脚披露◆矢吹奈子、オフショルニットワンピ着こなし美しい肩がのぞく白のミニ丈ニットワンピースを着こなし登場した矢吹。足元には、ロングブーツを合わせ、美しいスタイルを際立たせていた