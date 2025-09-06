秋の夜長にぴったりの香り「スウィートドリーム マリア コレクション」がフェルナンダから数量限定で登場しました。ブランドNo.1の「マリアリゲル」をベースにしたやさしい香りは、眠りにつく前のひとときを癒しの時間へと変えてくれます。今年は全11アイテムをラインアップし、サスティナブル＆ヴィーガン処方で環境にも配慮。リラックスを求める女性におすすめのコレクションです。 やすらぎを演出する