◆西武ーロッテ（6日、ベルーナドーム）西武の渡邉勇太朗投手（24）が出場選手登録された。この日が先発予定となっている。今季は開幕からコンスタントに先発ローテーションを守っているなか、登板間隔調整のために8月27日に登録を抹消されていた。ここまで19試合に登板5勝8敗、防御率2・91。