¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×»äÊª¤â¸ø³«¡ªNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë?¥³¥ï¥â¥Æ?ÇÐÍ¥¤¬°Õ³°¤Ê¥â¥Ç¥ë¥­¥ã¥é¤ò¸ø³«¤·¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿ÅÅ´»ÒÀèÀ¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï?Å´²Ð¤Î¥Þ¥­¤Á¤ã¤ó?¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¤ÎÉÂ§Íº¤Ï¡¢?¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¤ê¤Ø¤¤?¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢?¥»¥í¥ê¤¯¤ó?¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈX¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚ¸¶¾¡Íø¡£¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëÂåµÄ»ÎŽ¥¿ÅÅ´»Ò(¸ÍÅÄ·Ã»Ò)¤Î»öÌ³Êä½õ°÷¡¦À¤ÎÉÂ§Íº¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥­¥ã¥é¥¯