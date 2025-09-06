今週は「王貞治ベースボールミュージアムSupportedby博多グリーンホテル」ペアチケット」を3組にプレゼントします。9月2日〜11月25日まで開催の特別展示『「PROFESSIONALSPIRIT」〜次世代のホークスへ欠かせないピース〜』をご覧いただける「王貞治ベースボールミュージアムSupportedby博多グリーンホテル」ペアチケットです。※有効期限2025年11月25日（火）応募はこちらをクリック応募の締切は9月12日の正