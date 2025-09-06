日本代表は現地９月６日、アメリカのオークランドでメキシコ代表と国際親善試合で対戦する。ハビエル・アギーレ監督率いるメキシコ代表にとって、森保一監督率いる日本代表は「非常に危険で、ワールドカップレベルの相手」として位置づけられているようだ。メキシコメディア『Bolavip』が伝えた。同メディアは、「日本は長い間、代表レベルにおけるアジア最高峰のチームとなっている」と報じ、メキシコ代表が警戒すべき日本