6日、山口市は最高気温36.9度で、去年9月8日に観測した36.4度を抜き、9月の観測史上最高記録を更新しました。また、山口と広瀬は今年47日目の猛暑日となり、ともに去年の観測史上最多記録に並びました。山口県には熱中症警戒アラートも発表されています。エアコンを使って室内の涼しい環境で過ごし、その上で、こまめな休憩や水分補給・塩分補給が必要です。また、高齢者、乳幼児等の方は熱中症にかかりやすいので特に注意し