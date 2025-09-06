俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急※高＝はしごだか）が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に登場した。【写真】ナイスコンビネーションのダンス！貴重なコラボをみせた山中柔太朗＆高松アロハ山中と高松は「TGC DANCING COLLECTION」に出演。クールな黒衣装に身を包んでランウェイを歩くと、トップではダンスパフォ