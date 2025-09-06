2026年1月期に放送されるTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』(毎週金曜22:00〜)に出演する7人組ボーイズグループ「NAZE」(ネイズ)が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に、オープニングアクトとして出演した。NAZETBS、CJ ENM Japan、C9 エンターテインメントが共同で始動した大型プロジェクトから誕生し、『DREAM STAGE』に物語の鍵を握るメインキャス