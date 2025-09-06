お笑いトリオ、パンサーの尾形貴弘（48）が6日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に出演。自身の愛車について言及した。「車は自分が欲しいやつ、趣味のランドクルーザーの80。乗りたいやつ買いました」と告白。さらに「僕、免許がないんですけども」と明かすと、サンドウィッチマン伊達みきおは「え？」と驚きの声を出した。そして「無免で乗ってるの？」とツッコミが飛び、尾形は「